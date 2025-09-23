Ее доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Мирная жительница получила ранение в селе Глотово Грайворонского округа Белгородской области в результате атаки дрона. Пострадавшую доставили в районную больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Глотово Грайворонского округа при атаке дрона ранена женщина. Глава поселения доставил пострадавшую с минно-взрывной травмой, осколочным ранением мягких тканей головы и баротравмой в Грайворонскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают ей всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения она будет переведена в Городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале.