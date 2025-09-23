При этом пределы и условия безопасной эксплуатации не нарушены, сообщила директор коммуникациям станции Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Ситуация с отключением последней внешней линии энергоснабжения "критична по своей сути", так как это ставит безопасность станции в зависимость от работы дизель-генераторов, заявила ТАСС директор коммуникациям атомного объекта Евгения Яшина.

"Ситуация критична по своей сути, потому что ставит безопасность станции в зависимость от работы дизель-генераторов. Еще раз подчеркну, ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем. Пределы и условия безопасной эксплуатации не нарушены", - сказала Яшина.