Бориса Авагяна объявили в розыск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Предприниматель, бывший сотрудник Росимущества Борис Авагян сбежал с заседания Кронштадтского районного суда. Эту информацию подтвердила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Сбежал. Объявлен в розыск", - сообщила она.

С апреля 2024 года в суде по существу слушается дело в отношении Авагяна и других лиц (всего 21 человек) по ч. 4 ст. 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица, совершенное организованной группой). В Кронштадтском суде готовились избрать меру пресечения.

Согласно информации пресс-службы судов, 22 августа 2025 года Авагян заключил контракт на участие в специальной военной операции, дело было приостановлено, мера пресечения отменена, его освободили из-под стражи. 23 сентября поступило ходатайство о возобновлении дела в связи с расторжением этого контракта, в связи с уклонением Авагяна от убытия на СВО. "В судебном заседании ходатайство было рассмотрено, а также рассмотрен вопрос по мере пресечения. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения постановления. В это время Авагян покинул здание суда и скрылся", - сказала Лебедева.