МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта по внутренней стороне ТТК в районе транзитной Нижегородской эстакады в Москве затруднено из-за ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне ТТК, в районе транзитной Нижегородской эстакады, произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что движение затруднено на 4 км. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.