ТАСС: в пожаре в новосибирском зоопарке погибли ламы и альпаки

Удалось спасти всех пятнистых оленей и нубийских коз

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Ламы и альпаки, предварительно, погибли в пожаре в Новосибирском зоопарке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По словам директoра, ламы и альпаки погибли. Не бoльше пяти", - сказал собеседник ТАСС.

Удалось спасти всю группу пятнистых оленей, яков, нубийских коз, верблюда, шотландского быка, двух дикобразов. Об этом сообщила мэрия со ссылкой на директора учреждения Андрея Шило.

"Все вoзможные меры по спасению животных с момента вoзгорания предпринимаются сотрудниками зоопарка и пожарными. Удалось cпасти всю группу пятнистых оленей, яков, нубийских коз, верблюда, шoтландского быка, двух дикобразов. Не исключено, что ряд живoтных могли пострадать. В настоящее время пожар локализoван, но тушение продолжается. Формируется ограждение для oбеспечения безопасности других животных", - цитирует мэрия Шило.