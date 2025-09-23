Мужчину задержали 14 июня

СУХУМ, 23 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего депутата парламента Абхазии Адгура Харазии, обвиняемого в убийстве депутата Вахтанги Голандзии в декабре 2024 года, поступило в Верховный суд. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

"23 сентября в Верховный суд из Генеральной прокуратуры Республики Абхазия поступило уголовное дело в отношении Харазии Адгура Рафетовича. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 2 статьи 99 (убийство, совершенное общеопасным способом), частью 3 статьи 29 - пунктом "е" части 2 статьи 99 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), частью 1 статьи 217, частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) Уголовного кодекса Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

19 декабря 2024 года в ходе заседания парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, в рамках которого обсуждался законопроект "О запрете на осуществление майнинга криптовалюты", произошел конфликт между депутатами Каном Кварчией и Харазией. Харазия из имевшегося при нем огнестрельного оружия произвел несколько выстрелов в сторону Кварчии. В результате депутат Голандзия получил смертельное огнестрельное ранение, Кварчия был ранен.

21 декабря 2024 года после лишения парламентом Харазии неприкосновенности Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство общеопасным способом. Харазия был объявлен в розыск. 27 марта 2025 года коллегия судей Верховного суда Республики Абхазия дала заключение о наличии в действиях Харазии признаков преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия. 20 мая парламент Абхазии досрочно прекратил депутатские полномочия Харазии. Его задержали 14 июня.