Истец указал, что певица допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой из-за ее высказываний о главаре сепаратистов Джохаре Дудаеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Савеловский районный суд города Москвы поступил иск ветерана боевых действий к Алле Пугачевой. Истец Трещев А. С. в своем заявлении указал, что в недавнем видео-интервью, размещенном в сети Интернет, ответчик допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации, при этом Алла Пугачева восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, Трещев просит суд признать сведения, распространенные ответчиком, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны, обязать ответчика выпустить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось что Трещев написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет о проверке интервью Пугачевой на предмет преступления по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Оно принято к рассмотрению. Также подано заявление о блокировке ее счетов в Российском авторском обществе на время возможного следствия.

Весной 2022 года Пугачева уехала с семьей из РФ в Израиль. В мае 2025 года заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил ТАСС, что оснований для признания Пугачевой иностранным агентом на данный момент нет из-за отсутствия с ее стороны нарушений законодательства.