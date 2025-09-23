В 06:00 мск 24 сентября центр тайфуна окажется в точке, находящейся в непосредственной близости от побережья Китая в районе города Цзянмэнь, сообщили в Гидрометцентре РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Скорость порывов ветра, который несет в себе супертайфун "Рагаса" в сторону южного побережья Китая, достигает 75 м/с. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В 06:00 мск отмечался ветер со скоростью 52 м/с и с порывами до 75 м/с", - сказал собеседник агентства. По его словам, в 06:00 мск среды, 24 сентября, центр тайфуна окажется в точке, находящейся в непосредственной близости от побережья КНР, в районе города Цзянмэнь. "По прогнозам, ветер в этот момент может достигать 50 м/с, а порывы - 73 м/ с", - заметили в Гидрометцентре РФ.

По действующей шкале Бофорта, согласно которой измеряется сила ветра, ураганным считается ветер, скорость которого превышает 32,7 м/с.

Ранее сообщалось, что правительство южной китайской провинции Гуандун объявило о введении наивысшего, I уровня экстренного реагирования в связи с приближающимся супертайфуном. В частности, во меньшей мере в 10 крупных городах региона была остановлена работа общественного транспорта и промышленных предприятий, а также приостановлены учебные занятия и деловая деятельность. Речь идет о таких городах, как Шэньчжэнь, Фошань, Чжухай, Хуэйчжоу, Цзянмэнь, Чжуншань, Дунгуань, Чжаньцзян, Янцзян, Маомин и Чаочжоу.

Как ожидается, супертайфун "Рагаса" обрушится 24 сентября на Гуандун, затем затронет провинции Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район КНР, а также специальные административные районы Гонконг и Макао. 26 сентября стихия переместится в северные регионы Вьетнама и Камбоджи, также ее влияние будет ощущаться в юго-западной провинции КНР Юньнань.