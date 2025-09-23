Заведено уголовное дело

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Подросток потерял зрение из-за стрельбы в Ярославле. Уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено в отношении 15-летнего подозреваемого, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Кировскому району города Ярославль следственного управления СК России по Ярославской области в отношении 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении. Дело возбудили по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как считает следствие, вечером 19 сентября у одного из ресторанов быстрого питания на улице Комсомольской в Ярославле между двумя несовершеннолетними произошла ссора. Один из конфликтующих, 15-летний подросток, несколько раз выстрелил в 17-летнего молодого человека после чего скрылся с места происшествия.

Сообщается, что пострадавший был доставлен в медучреждение, где ему оказали помощь, подозреваемый был задержан. "Полученные ранения привели к потере зрения. <...> В настоящее время следователи продолжают проводить следственные и иные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, запланировано предъявление обвинения", - сообщили в пресс-службе.