МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Столичный суд санкционировал арест уроженца Крыма, которому предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в судебном постановлении.

Санкция статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), которая вменяется мужчине, предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.