Михаил Варенцов и еще один фигурант обвиняются в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. 235-й Гарнизонный военный суд перевел под домашний арест бывшего руководителя Департамента цифрового развития и защиты информации Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Михаила Варенцова, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании Варенцову меры пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца", - сказали в суде. С 22 апреля он находился под стражей. Вторым обвиняемым является экс-начальник Главного центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов. С августа нынешнего года ему избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.

Оба фигуранта дела обвиняются в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации".

В 2019-2020 годах государственным заказчиком с ФГБУ "Научно-исследовательский институт "Восход" были заключены три многомиллионных контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации. Обязанности по контролю за выполнением контрактов возлагались на Варенцова и Чепкасова. По данным следствия, в 2021-2023 годах в ходе выполнения национального проекта Варенцов и Чепкасов, превышая свои должностные полномочия, организовали приемку и оплату специального программного обеспечения, не соответствующего требованиям государственных контрактов. В результате преступления условия контрактов выполнены не были, Росгвардии причинен материальный ущерб в размере более чем 350 млн рублей.