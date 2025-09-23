Предупреждение действует, ориентировочно, до 08:40 мск 24 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Гонконга из-за надвигающегося супертайфуна "Рагаса" выпустил настоятельную рекомендацию для авиакомпаний не направлять сюда самолеты до особого распоряжения. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе воздушной гавани.

"В связи с получением сигнала о тайфуне настоятельно не рекомендуем воздушным судам следовать в аэропорт до особого распоряжения", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что подобное предупреждение доведено до сведения всех пользователей воздушного пространства и действует, ориентировочно, до 05:40 по всемирному времени (08:40 мск) 24 сентября.

Ранее сообщалось, что обсерватория Гонконга объявила штормовое предупреждение восьмой степени из-за приближения супертайфуна "Рагаса", который, как ожидается, может стать самым мощным в городе с 2018 года. Это значит, что все официальные учреждения мегаполиса останавливают работу, всем горожанам предписано вернуться домой из офисов и оставаться в помещении.

Кроме того, правительство южной китайской провинции Гуандун объявило о введении наивысшего, I уровня экстренного реагирования в связи с приближающимся супертайфуном. В частности, во меньшей мере в 10 крупных городах региона была остановлена работа общественного транспорта и промышленных предприятий, а также приостановлены учебные занятия и деловая деятельность. Речь идет о таких городах, как Шэньчжэнь, Фошань, Чжухай, Хуэйчжоу, Цзянмэнь, Чжуншань, Дунгуань, Чжаньцзян, Янцзян, Маомин и Чаочжоу.

Как ожидается, супертайфун "Рагаса" обрушится 24 сентября на Гуандун, затем затронет провинции Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район КНР, а также специальные административные районы Гонконг и Макао. 26 сентября стихия переместится в северные регионы Вьетнама и Камбоджи, также ее влияние будет ощущаться в юго-западной провинции КНР Юньнань.

В свою очередь, в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что порывы ветра движущегося супертайфуна достигают 75 м/с. По данным синоптиков, в 06:00 мск 24 сентября центр тайфуна окажется в точке, находящейся в непосредственной близости от побережья КНР в районе города Цзянмэнь, при этом ветер в этот момент может достигать 50 м/с, а порывы - 73 м/с.