Его также обвинили в нападении на федерального служащего, незаконном хранении оружия и боеприпасов

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Суд в американском штате Флорида признал Райана Уэсли Рута виновным по всем пунктам обвинения в попытке покушения на Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в 2024 году. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на решение суда.

Руту в сентябре 2024 года были предъявлены обвинения по пяти пунктам, в том числе в попытке покушения на кандидата в президенты, нападении на федерального служащего, незаконном хранении оружия и боеприпасов. Рут отверг все обвинения. Предъявленные Руту обвинения предполагают наказание вплоть до пожизненного заключения.

В апреле 2025 года телеканал Fox News сообщил со ссылкой на документы прокуратуры, что Рут за месяц до попытки покушения пытался купить на Украине ракетную установку. Обвинение полагает, что попытка покушения со стороны Рута не была спонтанной и подготовка к ней велась на протяжении как минимум полугода. Ранее американские СМИ сообщали, что Рут несколько раз связывался с ВСУ и совершал поездки на Украину после 2022 года.

15 сентября 2024 года ФБР сообщило о новом расследовании в связи со стрельбой у гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич во Флориде, где находился Трамп. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу уточнил, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться Рут, обнаружили автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и камеру.

Инцидент произошел спустя примерно два месяца после покушения на Трампа в округе Батлер (штат Пенсильвания). В Трампа стреляли 13 июля 2024 года на предвыборном митинге. Республиканец был легко ранен, у него оказалось задето ухо. Стрелявший - 20-летний американец Томас Мэттью Крукс - был ликвидирован сотрудниками Секретной службы США, которая охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров. ФБР подтвердило, что случившееся рассматривается как покушение на убийство.