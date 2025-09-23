При ракетном обстреле Белгорода ранены пять человек

Пострадавшим оказывают помощь

БЕЛГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Ранения получили пять мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены пять мирных жителей", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, прилет зафиксирован на территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина доставляются в городскую больницу №2 Белгорода с осколочным ранениями конечностей. Еще один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением доставляется в областную больницу. "Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - заверил Гладков.

Оперативные службы работают на месте происшествия. Информация о последствиях уточняется.