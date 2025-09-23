23 сентября, 22:59
Военная операция на Украине

При ракетном обстреле Белгорода ранены пять человек

Пострадавшим оказывают помощь

БЕЛГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Ранения получили пять мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Хроника событий 23 сентября 2025 года

"Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены пять мирных жителей", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, прилет зафиксирован на территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина доставляются в городскую больницу №2 Белгорода с осколочным ранениями конечностей. Еще один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением доставляется в областную больницу. "Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - заверил Гладков.

Оперативные службы работают на месте происшествия. Информация о последствиях уточняется. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине