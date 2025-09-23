Еще один пострадал

КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей и автобуса произошло в Гвардейском районе Калининградской области, водитель одного из автомобилей погиб, еще один человек незначительно пострадал.

"По оперативной информации, сегодня 23.09.2025 года около 20:37 (21:37 мск) на автодороге Калининград - Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой (в районе п. Талпаки) произошло столкновение двух легковых автомобилей и автобуса", - говорится в сообщении Госавтоинспекции Калининградской области.

В результате ДТП, как прокомментировали ТАСС в ГУ МЧС по Калининградской области, водитель одного легкового автомобиля погиб. Один пострадавший от госпитализации отказался.

Движение полос временно перекрыто в двух направлениях, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.