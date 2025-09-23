В Шолоховском районе загорелся частный дом, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Средства ПВО отражают атаку БПЛА в Таганроге и еще шести муниципалитетах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В Ростовской области силы и средства ПВО отражают атаку БПЛА в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районе. В станице Базковской Шолоховского района загорелся частный дом. На место выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал Слюсарь в Telegram-канале.