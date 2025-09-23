Эвакуировали 80 человек

САМАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Специалисты ликвидируют последствия взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Тольятти Самарской области. Пострадавших нет, эвакуированы 80 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в квартире на пятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В целях безопасности проведена эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей. <...> Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в Центральном районе города, на улице Победы, 50. К ликвидации последствий привлечены 42 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек и 7 единиц техники. Причина взрыва устанавливается.