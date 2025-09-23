Пепел с вулкана Ключевская сопка на Камчатке протянулся на 576 км на восток

Из-за ресуспендированного пепла ввели желтый авиационный цветовой код

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Пепел с вулкана Ключевская сопка на Камчатке поднялся на высоту до 4 км и протянулся на 576 км на восток от исполина, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой на высоте до 4 км и протянулся на 576 км на восток от вулкана Ключевской. Авиационный цветовой код - желтый. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок", - сообщает учреждение.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан активизировался после мощного землетрясения 30 июля.