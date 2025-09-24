Злоумышленники запугали жертв обмана якобы оказанной помощью ВСУ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Пожилые жители Камчатки, которых мошенники запугали якобы оказанной ими помощью ВСУ, за три недели сентября отдали преступникам порядка 25 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По словам правоохранителей, на первом этапе схемы злоумышленники осуществляли звонок на стационарные телефоны пенсионеров. Женщина представлялась оператором связи и под предлогом замены телефонного номера предлагала "сверить паспортные данные", убеждая, что процедура является бесплатной. Пенсионеры сообщали свои паспортные данные. На следующий день жертве поступал новый звонок. Мужчина, представлявшийся сотрудником военного или иного силового ведомства, заявлял, что по паспортным данным пенсионера были осуществлены денежные переводы в поддержку ВСУ. Злоумышленник убеждал жертву, что все ее сбережения считаются "добытыми экстремистским путем", и для доказательства их законности необходимо передать деньги на экспертизу курьеру.

"В роли курьеров мошенники использовали других пожилых жертв, которым также внушили необходимость "очиститься от подозрений". Таким образом, пенсионеры, сами того не подозревая, передавали преступникам не только свои собственные средства, но и деньги других жертв, становясь одновременно и потерпевшими, и невольными пособниками преступников. Получая денежные средства, обманутые пенсионеры передавали их неизвестным им лицам или осуществляли перевод через банкомат на указанные мошенниками реквизиты. Общий ущерб от данной преступной схемы составил около 25 миллионов рублей, при этом суммы по отдельным эпизодам варьировались от 100 тысяч до пяти миллионов рублей", - сообщает ведомство.