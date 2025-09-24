Их доставили в больницу с осколочными ранениями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. В больницу после атаки БПЛА в Ростовской области доставлены два человека с осколочными ранениями.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"По уточненным данным, в старице Базковской пожар в частном доме был потушен на площади в 75 кв. м. На месте работают следственные органы. С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, в ходе отражения атаки были повреждены окна и балконы в нескольких многоквартирных домах по улицам Дзержинского и Морозова в Таганроге. В некоторых домах, а также во дворе частной организации обнаружены фрагменты БПЛА.

"Утром полученный ущерб зафиксируют муниципальные комиссии. Всем пострадавшим окажем помощь", - добавил Слюсарь.

Ранее губернатор сообщал о массированной атаке беспилотников в Таганроге и шести районах Ростовской области.