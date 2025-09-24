Своими действиями они причинили ущерб бюджету России на сумму более 70 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Следователями СК России возбуждено уголовное дело в отношении организованной группы должностных лиц из числа чиновников за ряд коррупционных преступлений и превышение должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в СК России по региону.

По предварительным данным, в 2022 и 2023 гг. один из подозреваемых, являясь сотрудником контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения, совместно с должностным лицом администрации поселения разработали схему по незаконному отчуждению земель муниципалитета. Для осуществления задуманного они привлекли других должностных лиц администрации - всего три человека, и, действуя в составе ОПГ, за взятки организовали незаконное отчуждение не менее 29 земельных участков, находившихся в собственности района. Кроме того, ОПГ организовала предоставление в аренду не менее 25 земельных участков якобы на "ведение огородничества", чтобы впоследствии незаконно продать их по заниженной стоимости.

"Своими действиями они причинили ущерб бюджету Российской Федерации на сумму более 70 млн рублей. Уголовное дело расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю", - сообщили в ведомстве.

По ходатайству следствия судом всем фигурантам избраны меры пресечения: подозреваемой - в виде запрета определенных действий, двоим назначен домашний арест, еще двое заключены под стражу.

Как сообщил ТАСС источник в органах власти, речь идет о первом заместителе мэра Петропавловска-Камчатского Владиславе Масло, врио главы администрации Елизово Антоне Прочко и Владимире Кекухе, ранее возглавлявшем контрольно-счетную палату Елизово.