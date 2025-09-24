В Новосибирском зоопарке ликвидировали пожар

Площадь возгорания составила 180 кв. м, сообщили в региональном ГУ МЧС России

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Пожар в зоопарке Новосибирска ликвидирован. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание в новосибирском зоопарке произошло поздно вечером 23 сентября. Предварительно площадь пожара составила 180 кв. м. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило - один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нем содержится около 11 тыс. особей 803 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и региональные Красные книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги.