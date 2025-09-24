Из различных районов города поступили сообщения о более 100 поваленных деревьях или упавших ветках, рекламных щитах

ГОНКОНГ, 24 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек пострадали за сутки в Гонконге из-за тайфуна "Рагаса", который принес в город мощные ливни и сильный ветер. Об этом сообщает правительство специального административного района КНР в распространенном бюллетене.

По этой информации, среди пострадавших семь мужчин и шесть женщин, которым была оказана медицинская помощь в государственных больницах. Также 738 человек нашли убежище от тайфуна в 49 временных убежищах, открытых властями в различных районах мегаполиса.

Кроме того, из различных районов города поступили сообщения о более 100 поваленных деревьях или упавших ветках, рекламных щитах. В Департамент гражданского строительства и развития поступило одно сообщение об оползне, переговорившем дорогу.

Среди пострадавших - семья из трех человек, смытых в море при наблюдении за волнами. Как ранее информировал Департамент пожарной охраны (FSD) мегаполиса, инцидент произошел накануне вечером в районе Чай Ван. Семья из четырех человек - 40-летний отец, его жена, а также девятилетняя дочь и пятилетний сын - отправились на волнорез посмотреть на волны, после того как в городе было объявлено предупреждение о приближении тайфуна. Сильная волна сбросила мать и сына в море, отец прыгнул в воду за ними. Увидевший это владелец одной из лодок сумел вытащить на борт женщину и ребенка, но из-за сильных волн не мог подойти к берегу. Вызванные свидетелями спасатели сумели добраться до лодки, где оказали первую помощь женщине и ребенку, которые были без сознания, а также вытащили из воды ее мужа.

На пожарном катере пострадавшие были доставлены к берегу, мать и сын были отправлены в больницу, где теперь находятся в отделении реанимации.

Ожидается, что "Рагаса" наиболее близко подойдет к Гонконгу в течение ближайшего часа, эпицентр пройдет на расстоянии нескольких десятков километров от города. Скорость ветра, который несет тайфун, достигает порывами 75 м/с.