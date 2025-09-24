Бывшему гендиректору угледобывающей компании Артему Левину и бизнесмену Владимиру Шалгану предъявили обвинение в краже почти 1 млрд рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему гендиректору угледобывающей компании "Колмар" Артему Левину и бизнесмену Владимиру Шалгану в рамках уголовного дела о хищении почти 1 млрд рублей при восстановлении объектов в Запорожской области. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, оба фигуранта дела арестованы в Москве.

"В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) предъявлены обвинения Левину и Шалгану, которые были арестованы Мещанским судом Москвы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело возбуждено 1 ноября 2024 года по факту хищения около 1 млрд рублей при восстановлении объектов в Запорожской области.

Артем Левин после управления крупнейшей в Якутии угледобывающей компанией "Колмар" возглавил с июля 2023 года ООО "Реале инженерингинвест", которое было зарегистрировано в Мелитополе Запорожской области и специализируется на строительстве и подготовительных к нему работах. 19 февраля нынешнего года Левин перестал быть руководителем строительной компании. Вместе со вторым фигурантом, в отношении которого возбуждено другое уголовное дело, он был этапирован в Москву для проведения следственных действий.