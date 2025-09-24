Они числились в ней три года

КЕМЕРОВО, 24 сентября. /ТАСС/. Пятеро жителей Кемеровской области на протяжении трех лет участвовали в запрещенном в России экстремистском движении "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), находясь в одном из СИЗО региона. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Кузбассу.

"В период содержания под стражей с октября 2020 года по декабрь 2023 года они обеспечивали в СИЗО систему межкамерной связи, через которую осуществлялась передача запрещенных предметов, веществ и сообщений. Параллельно они активно пропагандировали и поддерживали нормы воровских понятий, что выражалось в использовании характерных ритуалов (приветствий), демонстративном подчинении более авторитетным представителям криминальной среды и открытом неприятии установленного в учреждении порядка. При этом фигуранты не только сами соблюдали правила данного движения, но и проводили среди других подследственных пропагандистские беседы, формируя у них лояльность к идеологии экстремистского объединения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экстремистская деятельность обвиняемых выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области и УФСИН по Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Во время следствия был проведен ряд лингвистических и фоноскопических судебных экспертиз, в настоящее время материалы с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.