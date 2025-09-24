Это может быть опасно для авиаперевозок, сообщили в региональной группе реагирования на вулканические извержения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 2,4 км зафиксирован на вулкане Крашенинникова на Камчатке. Это может быть опасно для авиаперевозок, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Высота вулканического облака - до 2,4 км. Пепловый шлейф распространяется на восток-юго-восток от вулкана. Сохраняется опасность выброса пепла на высоту до 6 км над уровнем моря. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты", - рассказали в учреждении.

О начале активного пеплового извержения 3 августа сообщили сотрудники службы охраны и научного отдела заповедника, которые проводили исследования в районе вулкана. Позже они доложили о появлении парогазовых струй на его склонах. Инспекторы и ученые покинули окрестности вулкана Крашенинникова. Часть группы отправилась в кальдеру вулкана Узон, другая - на побережье Кроноцкого озера. По сообщению ученых, последний раз вулкан извергался в XV веке.