ЧП случилось из-за аварийного режима электрооборудования

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Наиболее вероятной причиной возгорания в Новосибирском зоопарке является аварийный режим электрооборудования. Проводится уголовно-процессуальная проверка, сообщили в региональной прокуратуре.

"Дознавателями МЧС России проводится уголовно-процессуальная проверка. Предварительно установлено, что наиболее вероятной причиной возгорания является аварийный режим электрооборудования", - сообщили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание в новосибирском зоопарке произошло поздно вечером 23 сентября. Предварительно, площадь пожара составила 180 кв. м. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь. По уточненной информации, 24 обитателя зоопарка были спасены, 5 животных погибли.

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило - один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нем содержится около 11 тыс. особей 803 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и региональные Красные книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги.