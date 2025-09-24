Суд приговорил бизнесмена за передачу взятки судье к семи годам колонии

Сумма взятки составила 5 млн рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена Игоря Площанского, обвиняемого в посредничестве при передаче особо крупной взятки в размере 5 млн рублей судье Одинцовского городского суда Игорю Печурину, к семи годам колонии строгого режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Игорь Площанский признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и приговорен к семи годам колонии строго режима, а также штрафу в размере 25 млн рублей", - сказала пресс-секретарь.

Адвокат Площанского сообщил ТАСС, что приговор обжалован и рассматривается восстановление срока обжалования.

В феврале 2024 года Игорь Площанский был задержан сотрудниками ФСБ во время передачи взятки судье Одинцовского городского суда Игорю Печурину.

В отношении Печурина было возбуждено дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он был лишен полномочий, но позже Квалификационная коллегия судей Московской области вернула ему полномочия.

По данным следствия, Печурин обещал за денежное вознаграждение помочь в смягчении приговора тренеру Георгию Пучко, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней, хотя дело уже рассматривала другая судья Татьяна Хамкина. Печурин обещал повлиять на решение судьи Хамкиной, чтобы она вынесла Пучко более мягкое наказание в виде 13 лет лишения свободы.