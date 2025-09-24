Сотрудники регионального ФСБ задержали подозреваемого

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с военной контрразведкой не допустили совершения теракта в отношении должностного лица регионального управления ФССП России. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России.

Житель Новосибирска 1989 года рождения из-за личной неприязни к органам исполнительной власти создал в социальной сети сообщество, целью которого объявил дестабилизацию деятельности службы судебных приставов. В качестве средства личной борьбы он избрал совершение терактов.

"В результате проведения острых оперативно-разыскных мероприятий новосибирец задержан с поличным при попытке поджога домовладения сотрудника ФССП с помощью легковоспламеняющейся жидкости", - сообщили в ведомстве.

В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Фигурант задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.