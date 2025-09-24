В селе Подкуйково нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров

ВОЛГОГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Волгоградской области. Возникли возгорания сухой растительности, в селе Подкуйково нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов", - передает слова Бочарова пресс-служба администрации региона.

Также сообщается, что возгорания сухой растительности, вызванные падением обломков беспилотников, были оперативно ликвидированы пожарными службами. В Руднянском районе из-за инцидента нарушено электроснабжение села Подкуйково, и в настоящее время ремонтные бригады работают над устранением последствий.

Губернатор подчеркнул, что в результате атаки нет пострадавших и повреждений жилых строений.