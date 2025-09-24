Мужчину приговорили к крупному штрафу и запрету определенных действий в сети

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Житель города Елизово на Камчатке признан виновным в публичном оправдании терроризма в интернете. Он приговорен к крупному штрафу и запрету определенных действий в сети, сообщили ТАСС в УФСБ России по региону.

Как установлено следствием, боцман рыбодобывающего предприятия с Камчатки в мессенджере выражал поддержку и одобрение украинскому праворадикальному движению и его активному стороннику, принимавшему участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

"Приговором Тихоокеанского флотского военного суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей и запрета заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете сроком на два года", - рассказали в ведомстве.