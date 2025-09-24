НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Новосибирске задержали 17-летнего жителя Ленинского района, подозреваемого в покушении на убийство. Он выстрелил из сигнального пистолета школьнику в лицо, сообщили в региональном ГУ МВД России.

Ранее сообщалось, что в больницу с травмой лица был доставлен 15-летний школьник. Установлено, что подросток пострадал в результате конфликта со знакомым, который выстрелил в него из сигнального пистолета и сбежал с места происшествия.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний житель Ленинского района. Подросток был доставлен в следственные органы", - сказали в полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.