Точная статья розыска не уточняется

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. МВД объявило в розыск по уголовной статье бывшего российского военного Льва Ступникова, перешедшего на сторону Вооруженных сил Украины. Это следует из базы розыска ведомства.

"Ступников Лев Олегович разыскивается по статье УК", - говорится в базе. По какой именно статье разыскивают Ступникова, не уточняется.

Ранее в СМИ сообщалось, что российский офицер Ступников служил в зоне специальной военное операции. В 2024 году он начал сотрудничать с ВСУ и на протяжении 7 месяцев передавал противнику координаты российский позиций, по которым впоследствии наносились удары.