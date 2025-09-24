По официальным данным, по состоянию на 09:00 в период тайфуна пострадали 33 человека

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Гонконга продлил запрет на прием самолетов еще как минимум на один час из-за супертайфуна "Рагаса". Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе.

Ранее там распространили настоятельную просьбу ко всем авиаперевозчикам не следовать в аэропорт до особого распоряжения. Подобное предупреждение действовало примерно до 05:40 по всемирному времени (08:40 мск). "В настоящее время с учетом ситуации действие предупреждения продлено как минимум на час", - сказал собеседник агентства ТАСС.

По официальным данным, по состоянию на 09:00 в период тайфуна пострадали 33 человека (20 мужчин и 13 женщин). Им была оказана медицинская помощь в отделениях неотложной помощи государственных больниц. 747 человек укрылись от тайфуна в 49 временных убежищах, открытых властями в различных районах города. Поступила информация более чем о 150 поваленных сильным ветром деревьях.

Супертайфун "Рагаса", несущий ураганный ветер со скоростью свыше 50 м/с, нанес удар по Гонконгу, а также надвигается на китайские провинции Гуандун и Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район КНР. Ожидается, что 26 сентября стихия переместится в северные регионы Вьетнама и Камбоджи, также ее влияние будет ощущаться в юго-западной провинции КНР Юньнань.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что по оценкам метеорологов нынешним утром скорость ветра, который несет суперциклон "Рагаса", может достигать 50 м/с, а порывов - 73 м/с.