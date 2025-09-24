Кроме Володи Григоряна был убит также его друг - сотрудник криминальной полиции, еще один человек ранен

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Глава общины Паракар вблизи Еревана Володя Григорян, который представлял оппозиционную партию Армении "Апрелу Еркир", был убит ночью у своего дома. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Кроме Григоряна был убит также его друг - сотрудник криминальной полиции, еще один человек ранен. Убийца, согласно данным МВД был один, он скрылся с места преступления.

Преступление рано утром осудил премьер-министр страны Никол Пашинян, который заявил, что МВД должно раскрыть его.

Володя Григорян был избран главой укрупненной общины Паракар в марте текущего года, победив кандидата от партии Никола Пашиняна. Он был членом партии "Апрелу Еркир", лидером которой является бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян, который удерживается в азербайджанской тюрьме.