Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Подросток 16-ти лет в селе Москвитино Свободненского района Амурской области забрался на опору линии электропередачи и погиб от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Установлено, что поздним вечером 23 сентября 2025 года в районе остановки "Школьная" по улице Советской несовершеннолетний 2009 года рождения забрался на опору линии высоковольтной электропередачи и получил удар током. Несовершеннолетний скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас следователи проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки. Кроме того, надзорный орган проверяет исполнение уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.