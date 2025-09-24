Вечером 23 сентября в городе произошло не менее 17 взрывов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Объект энергетической инфраструктуры получил повреждения после многочисленных взрывов в Харькове на востоке Украины. В результате фиксируются перебои со светом, сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Над ликвидацией последствий сейчас работают специалисты "Харьковоблэнерго" и городские коммунальные службы. Делаем все возможное, чтобы как можно скорее восстановить свет", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за повреждения объекта "есть определенные проблемы с движением наземного электротранспорта" в двух районах города. Терехов также предупредил горожан о возможном отсутствии горячей воды "из-за нехватки тока".

Вечером 23 сентября в Харькове произошло не менее 17 взрывов.