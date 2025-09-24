Ребенка доставили в больницу

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Житель Находки угнал автомобиль, в салоне которого находился восьмилетний мальчик. Злоумышленник совершил ДТП, после которого ребенка доставили в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД по краю.

По данным полиции, 28-летняя женщина оставила автомобиль Toyota Vitz около магазина в районе улицы Горького. Ребенок остался в машине, а женщина вышла в магазин и не заблокировала дверь автомобиля.

"Воспользовавшись свободным доступом, за руль автомашины сел мужчина и начал движение по улице Горького. Не справившись с управлением, он совершил столкновение с грузовиком. 8-летний мальчик, находившийся в салоне автомобиля, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 43-летнего подозреваемого в угоне также доставили в больницу в сопровождении сотрудников полиции. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП и степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.