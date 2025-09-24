Жителям и гостям города рекомендовали не находиться на открытом пространстве около моря, подходить в помещениях к окнам

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Опасность применения безэкипажных катеров (БЭК) второй раз за утро объявлена в Новороссийске Краснодарского края. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Первый раз за сутки угроза применения БЭК в Новороссийске была объявлена в 07:41 мск.

"В Новороссийске по береговой линии звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК)", - написал он в Telegram-канале в 09:43 мск.

Жителям и гостям города не рекомендуется находиться на открытом пространстве около моря, подходить в помещениях к окнам. Запрещается снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети.