Стихия отступила от города и движется в сторону материкового Китая

ГОНКОНГ, 24 сентября. /ТАСС/. Более 60 человек пострадали в Гонконге в результате инцидентов, связанных с тайфуном "Рагаса", который ночью обрушился на мегаполис и теперь движется в сторону материкового Китая. Об этом сообщило правительство специального административного района КНР.

Согласно последним данным, "во время тайфуна пострадали 62 человека (37 мужчин и 25 женщин). Им была оказана медицинская помощь в отделениях неотложной помощи государственных больниц", - говорится в тексте.

Как сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов, пока информация о пострадавших российских гражданах не поступала. Генконсульство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и находится на связи с местными властями.

Гонконгская обсерватория понизила уровень штормового предупреждения с самого высокого 10-го уровня до 8-го. Это означает, что рекомендация не покидать закрытые помещения отменяется, но необходимо соблюдать все меры предосторожности. Зарегистрировано более 300 случаев падения деревьев. Городские службы ведут расчистку дорог.

Супертайфун "Рагаса", несущий ураганный ветер скоростью свыше 50 м/с, пронесся над Гонконгом и надвигается на китайские провинции Гуандун, Хайнань и Гуанси-Чжуанский автономный район. Прогнозируется, что 26 сентября "Рагаса" обрушится на север Вьетнама и Камбоджи, его влияние будет ощущаться в юго-западной провинции КНР Юньнань.