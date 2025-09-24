В Москве госпитализировали 17-летнюю девушку после наезда трамвая

На месте работают сотрудники ГАИ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Трамвай сбил 17-летнюю девушку на проспекте Мира в Москве, пострадавшая госпитализирована. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"17-летняя девушка попала под трамвай, она госпиталазирована", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, на проспекте Мира в районе дома №135 произошло ДТП - наезд на пешехода. "Пострадавшая направлена в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства ДТП.