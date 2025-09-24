Двум жителям Запорожья вынесли приговор за диверсии и шпионаж

Жителя Токмака приговорили к пожизненному лишению свободы, его соучастницу - к 21 году лишения свободы

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Запорожский областной суд приговорил жителя города Токмака к пожизненному лишению свободы, его соучастницу - к 21 году лишения свободы за шпионаж в пользу Украины и диверсии, в результате которых погибли 11 российских военнослужащих и 18 получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Запорожский областной суд признал граждан С. и Ш. виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 281.3 (участие в диверсионном сообществе), п. "б" ч. 3 ст. 281 (диверсия, повлекшая причинение смерти), ст. 276 (шпионаж) УК РФ. Гражданину С. назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, гражданке Ш. назначено наказание в виде лишения свободы на 21 год", - сообщили в суде.

Согласно материалам дела, в 2022 году фигуранты связались с представителем Вооруженных сил Украины (ВСУ), вступили в диверсионное сообщество и согласились передавать противнику информацию о личном составе, военных сооружениях и бронетехнике ВС РФ для нанесения по ним ударов со стороны ВСУ.

"Установлено, что в июне 2023 года С. передал ВСУ данные о блокпосте ВС РФ в городе Токмаке. Через два дня по указанным им координатам был нанесен ракетно-бомбовый удар, в результате которого погибли четыре и получили ранения различной тяжести еще четверо военнослужащих МО РФ. В июле 2023 года гражданка Ш. передала сведения о месте дислокации российских военнослужащих вблизи автомобильной трассы. Вечером того же дня по подразделению был нанесен ракетно-бомбовый удар, в результате которого погибли семь и получили ранения 14 российских военных", - отметили в суде.

Фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ России по Запорожской области в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий.