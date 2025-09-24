Прокуратура контролирует привлечение злоумышленника к уголовной ответственности

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Водитель ударил мужчину хоккейной клюшкой во время дорожного конфликта в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на пересечении улицы Летчицы Тарасовой и Георгиевского проспекта. После включения зеленого сигнала светофора водитель автомобиля Kia начал сигналить и моргать фарами стоявшему впереди автомобилю ВАЗ-2106, начавшему движение. "На следующем светофоре около улицы Каменка водитель Kia вышел из машины, открыл водительскую дверь автомобиля ВАЗ и, используя малозначительный повод, якобы ненадлежащую манеру вождения, развязал конфликт с находившимся за рулем мужчиной, а также попытался ногой выбить телефон из его рук. Затем агрессивный водитель достал из своей машины хоккейную клюшку и нанес оппоненту удар по рукам, также пытаясь выбить телефон, на который тот снимал происходящее", - сказали в пресс-службе. Затем нарушитель покинул место происшествия.

В настоящее время прокуратура контролирует привлечение злоумышленника к уголовной ответственности по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что зачинщик конфликта является участником одного из любительских хоккейных клубов.