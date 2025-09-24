Жителя Калужской области арестовали по подозрению в диверсиях

По данным следствия, в сентябре мужчина поджег два релейных шкафа, а также оборудование вышки сотовой связи

КАЛУГА, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Калужской области возбудили уголовное дело после совершения поджогов объектов транспортной инфраструктуры и оборудования вышки сотовой связи. Местного жителя подозревают в диверсии, он заключен под стражу, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"УФСБ России по Калужской области пресечена противоправная деятельность жителя региона, причастного к совершению поджогов объектов транспортной инфраструктуры и оборудования вышки сотовой связи в целях подрыва экономической безопасности Российской Федерации. УФСБ России по Калужской области в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК России (диверсия)", - сообщили в пресс-службе УФСБ.

Как установили сотрудники ведомства, фигурант через один из мессенджеров получил задание от неизвестных лиц по совершению поджогов, за это ему обещали заплатить 610 тыс. рублей. В сентябре 2025 года мужчина поджег два релейных шкафа на перегоне Азарово - Муратовка, один шкаф - на 161-м км 4-го пикета перегона Калуга-1 - Азарово, а также поджег оборудование вышки сотовой связи. Кроме того, фигурант пытался поджечь тепловоз, при этом денежное вознаграждение он так и не получил. Подозреваемый заключен под стражу.