Суд приостановил производство по делу умершего экс-главы Вологды Шулепова

Производство приостановлено до определения правопреемников и истечения полугодового срока для принятия наследства

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вологодский городской суд приостановил производство по уголовному делу бывшего главы Вологды Евгения Шулепова, обвиняемого в коррупции, в связи с его смертью. Производство приостановлено до определения правопреемников и истечения полугодового срока для принятия наследства, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"В Вологодском городском суде состоялось заседание по рассмотрению иска первого заместителя генерального прокурора РФ о конфискации имущества Шулепова и оказывавших ему содействие физических и юридических лиц, полученного коррупционным путем <…>. Руководствуясь положениями ст. 215 ГПК РФ, суд приостановил производство по делу в связи со смертью ответчика Е. Б. Шулепова до определения его правопреемников и истечения шестимесячного срока для принятия наследства", - говорится в сообщении.

В рамках иска рассматривается вопрос о взыскании с Шулепова и иных лиц 49 объектов недвижимости, часть из которых расположена в Москве, и долей в предприятиях. Генеральная прокуратура также потребовала обратить в доход государства денежные средства, хранящиеся на счетах Шулепова, на сумму более 72 млн рублей, наличные денежные средства в размере $16 674 и 20 000 евро, изъятые в ходе расследования уголовного дела, а также взыскать денежные средства в размере 61 415 500 рублей - эквивалент стоимости проданных объектов в Сочи.

Органами следствия Шулепов обвинялся в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размере). С 22 августа он находился на лечении в Вологодской областной клинической больнице. Решался вопрос о его госпитализации в центр имени В. А. Алмазова. 17 сентября Шулепов умер.

В случае смерти подсудимого уголовное дело подлежит прекращению в соответствии с законодательством. Но родственники имеют право настаивать на рассмотрении уголовного дела судом с целью реабилитации умершего, отмечали в суде.