По словам собеседника агентства, бывшего заместителя министра обороны уже допросили в рамках расследования уголовного дела о хищениях

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Экс-замминистра обороны Тимура Иванова проверяют следователи на причастность к хищениям денежных средств у МО России при строительстве по государственным контрактам. В правоохранительных органах заявили ТАСС, что показания на бывшего заместителя министра дала экс-первый заместитель министра строительства Донецкой Народной Республики Юлия Мерваезова и иные обвиняемые.

По словам собеседника агентства, спедствие проводит проверку показаний Мерваезовой, а также бывшего главы Главного военно-строительного управления №8 Вадима Выгулярного и других фигурантов, указывающих на причастность Иванова к хищениям у Министерства обороны РФ при строительстве по госконтрактам. Он указал, что экс-замминистра обороны может стать фигурантом этого крупного дела.

По его словам, Иванова уже допросили в рамках расследования уголовного дела о хищениях, "пока он проходит в статусе свидетеля, но все может измениться в любой момент".

По словам другого источника ТАСС в силовых структурах, в рамках расследования уголовного дела почти все фигуранты признались в хищении выделенных по госконтрактам бюджетных средств на строительство объектов в разных регионах РФ. "В деле фигурирует строительство объектов для "кадетки" (кадетского корпуса - прим. ТАСС) в Иркутске, а также возведение ряда объектов в военных городках и воинских частях, в основном на территории Сибирского федерального округа", - уточнил собеседник агентства.

Уголовное дело о хищении денежных средств у Минобороны было возбуждено в июне 2023 года. С ним в одно производство объединено пять уголовных дел о хищениях. Дела были возбуждены в сентябре 2023 года, два - в январе, одно - в марте 2024 года. Всем строителям объектов для нужд армии РФ в зависимости от роли, участия и количества вменяемых эпизодов инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ущерб от преступных действий по всем эпизодам мошенничества может достичь примерно 5 млрд рублей, сообщали правоохранители. Потерпевшими по уголовным делам признаны около пяти организаций и Минобороны РФ.

О фигурантах

Кроме Мерваезовой и Выгулярного, по делу арестованы экс-руководитель Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Евгений Горбачев, осужденный год назад за мошенничество, а также два бизнесмена: руководитель ООО "Технострой" Виталий Прудников и учредитель строительной компании "Зодчий" Илья Леонов.

ГУОВ, которое признано одной из потерпевших сторон по первому делу бывшего замминистра обороны Иванова, занимается строительством жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально значимых и специальных объектов Министерства обороны РФ. Как указано в судебных документах, Горбачев, бывший учредителем столичного ООО "Спецстрой-1", в октябре 2024 года был приговорен к 5,5 года лишения свободы по делу о хищении мошенническим путем более 230 млн рублей, выделенных на создание объектов МО РФ в Арктике. На момент привлечения к уголовной ответственности он занимал должность исполнительного директора АНО "Военно-спортивный клуб "Победа".

По первому делу с ним проходил соучредитель и фактический руководитель общества "Технострой" Виталий Прудников. В июле прошлого года, практически в середине судебного разбирательства, он заключил контракт с МО РФ и убыл в зону СВО, где его назначили пекарем в подразделении обеспечения танковой армии объединенного стратегического командования, следует из документов, которые есть в распоряжении ТАСС. Месяц назад в рамках объединенных в одно производство новых уголовных дел по фактам хищений денег Минобороны Прудникова после допроса этапировали в Москву для очных ставок со свидетелями и другими фигурантами, предъявили ему обвинение и арестовали.