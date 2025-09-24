Более чем в 10 крупных городах региона остановлена работа общественного транспорта и промышленных предприятий

ШАНХАЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Супертайфун "Рагаса" обрушился на остров Хайлин городского округа Янцзян провинции Гуандун около 17:00 по местному времени (12:00 мск). Как сообщило издание Pengpai, в этот момент максимальная скорость ветра вблизи эпицентра стихии составляла порядка 40 м/с, а минимальное давление - 955 гПа (716,25 мм рт. ст.).

В ожидании тайфуна правительство Гуандуна объявило о введении наивысшего, I уровня экстренного реагирования. Более чем в 10 крупных городах региона остановлена работа общественного транспорта и промышленных предприятий, также приостановлены учебные занятия и деловая деятельность. В частности, такие меры были введены в Гуанжчоу, Шэньчжэне, Фошане и Чжухае.

24-25 сентября тайфун "Рагаса" затронет китайские провинции Гуандун и Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район КНР, а также специальные административные районы Гонконг и Макао.

Более 60 человек пострадали в Гонконге в результате инцидентов, связанных с тайфуном "Рагаса". В мегаполисе повалены сотни деревьев.

На Тайване по меньшей мере 14 человек погибли и десятки пропали без вести при прорыве грязевой плотины в уезде Хуалянь. Озеро, образованное ранее оползнями, вышло из берегов из-за мощных ливней, принесенных тайфуном "Рагаса".