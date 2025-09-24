Ей будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Жительница Воскресенска задержана по подозрению в убийстве соседки, подозреваемая облила ее входную дверь горючей жидкостью и подожгла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Воскресенск ГСУ СК России по Московской области задержана 45-летняя местная жительница по подозрению в убийстве своей 47-летней соседки, совершенном общеопасным способом. Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 сентября подозреваемая на фоне конфликта с соседкой облила горючей жидкостью дверь в квартиру последней и подожгла ее. После ликвидации возникшего пожара в квартире было обнаружено тело потерпевшей с повреждениями, полученными в результате воздействия открытого пламени. "Проведен осмотр места происшествия, изъяты канистры с горючей жидкостью, проведены допросы, изъята запись с камеры наружного видеонаблюдения, зафиксировавшая, как подозреваемая подходила к квартире с канистрой, проведен обыск в жилище подозреваемой, назначены судебные экспертизы. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", - заключили в ведомстве.