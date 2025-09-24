Артем Носков заявил в суде, что противоправных действий не совершал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК), являющейся дочерней компанией "Облкоммунэнерго", Артем Носков не признал свою вину по делу о мошенничестве, сообщает корреспондент ТАСС из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

"Противоправных действий, работая в ОТСК ни в одной, ни в другой должности - и в принципе на любых других работах - я не совершал", - сказал он в суде.

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бенефициар "Облкоммунэнерго" Алексей Бобров и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны. Кроме того, правоохранители задержали Носкова и экс-руководителя компании ОТСК Антона Боликова.

Органами предварительного расследования Черных и Бобров обвиняются, а Боликов и Носков подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщали в суде.

Ранее Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго".