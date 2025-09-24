Ситуация в городе штатная

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Сочи приняли решение эвакуировать людей с пляжей из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК), сообщили ТАСС в пресс-службе администрации курорта. Ситуация в городе штатная.

"В связи с сегодняшними атаками киевского режима на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры - эвакуацию отдыхающих на пляжах", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что обстановка в Сочи штатная.